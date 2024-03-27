استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك، وسجلت العملة الأوروبية؛ وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للبيع، و51.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 51.96 جنيه للبيع، و51.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 51.93 جنيه للبيع، و51.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 51.96 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 51.98 جنيه للبيع، و51.74 جنيه للشراء.