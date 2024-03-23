شهد سعر اليورو اليوم السبت 23-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ شهدت العملة الأوروبية بالبنك المركزي المصري 51.01 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت بالبنك المركزي المصري 51.01 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري 50.77 جنيه للبيع، و50.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم السبت ببنك مصر 51.20 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم السبت ببنك الإسكندرية 51.09 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم السبت ببنك القاهرة استقر عند 50.84 جنيه للبيع، و51.20 جنيه للشراء.