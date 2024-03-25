سعر اليورو اليوم الاثنين 25-3-2024 في مختلف البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 25-3-2024 حالة من الاستقرار في البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر صرف العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 25-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 50.77 جنيه للبيع، و50.39 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 25-3-2024 في البنك المركزي المصري بحوالي 51.01 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الاثنين 25-3-2024 في بنك القاهرة 51.05 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 25-3-2024 في بنك مصر نحو 51.20 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 25-3-2024 في البنك التجاري الدولي CIB حوالي 51.11 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.