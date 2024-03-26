سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في مختلف البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حالة من الاستقرار في البنوك، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في البنك الأهلي المصري نحو 50.38 جنيه للبيع، و50.15 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في البنك المركزي المصري بحوالي 51.38 جنيه للبيع، و50.21 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في بنك القاهرة 51.05 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في بنك مصر، إلى نحو 51.41 جنيه للبيع، و50.21 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 51.11 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.