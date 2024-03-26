كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية رد فعل نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار بغزة ؟

سلط المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الضوء على الخلاف الدائر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية في واشنطن بعد تمرير قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تناول صحيفة «فاينينشال تايمز» لردة فعل نتنياهو

وأشارت صحيفة «فاينينشال تايمز» الأمريكية إلى إلغاء إسرائيل زيارة مقررة لواشنطن عقب تمريرها قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار بعد أن كان مقررا سفر «رون بريمير» و«تساحي هنجبي» من غرفة الحرب الإسرائيلية والمقربين من نتنياهو للمناقشة حول اقتحام مدينة رفح الإسرائيلية، في الوقت الذي أشار البيت الأبيض إلى الحيرة بسبب إلغاء الزيارة.

أمريكا تسمح بقرار وقف إطلاق النار

وأكدت الصحيفة أن المحادثات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى تعثرت بسبب الخلاف حول مدة وقف إطلاق النار بين الطرفين، وأبرزت أن أمس الاثنين كانت المرة الأولى التي تسمح فيها أمريكا بقرار لمجلس الأمن ينتقد الممارسات الإسرائيلية منذ عام 2016.

توافق فرنسي أمريكي

أما وكالة بيلومبرج الإخبارية فقد أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إشارة لتغير موقفها المساند لإسرائيل بشأن حرب غزة بعد طرحها الجمعة الماضية قرار يشير لضرورة وقف مستدام لإطلاق النار، وركزت الوكالة أيضا الضوء على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموجه لنتنياهو الذي أكد أن نقل الأفراد من رفح الفلسطينية سيكون جريمة حرب وستعمل بلاده على تقديم اقتراح يدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ليؤيد قرار أمريكا وهو الأمر الذي يعكس الضغط المتزايد على إسرائيل للتراجع عن حربها في غزة.

ردة فعل إسرائيلية مبالغ فيها

في الوقت الذي ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن مسئول أمريكي صرح للشبكة أن إلغاء إسرائيل زيارة المسئولين لديها لأمريكا هي ردة فعل مبالغ فيها تعكس المخاوف السياسية لنتنياهو.