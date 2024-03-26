غلق كوبري جيهان السادات كليا لاستكمال أعمال المونوريل بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 4 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع ذاكر حسين، مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلي لمسطح كوبري جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي بالقاهرة.

يأتي ذلك إضافة لإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي يسلك يمينا شارع بني أمية فيسارا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلا ونهارا اعتبارا من الساعة 12:05 صباح اليوم الثلاثاء لمدة 30 يوما.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.