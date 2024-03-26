تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبري صحاري الأهرام بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال رفع 4 كمرات معدنية خاصة بكوبري صحاري الأهرام المستحدث بالجيزة، الأمر الذي يستلزم تحويل حركة سير المركبات القادمة من وصلة حازم حسن طريق صحاري الأهرام لاستخدام منزل وصلة حازم حسن المؤدية إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران والعودة اتجاه طريق الإسكندرية، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 11 مساء الأربعاء الموافق 27 /3/2024 حتى الساعة 11مساء السبت 30 /3/2024.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.