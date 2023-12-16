إجراءات لحماية المواطنين المسافرين على طريق مطروح- الإسكندرية بمحيط كوبري فوكة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اتخاذ بعض الإجراءات لحماية المواطنين المسافرين على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي الدولي بمحيط كوبري فوكة العلوي، في ظل جهود توفير مزيد من الأمان وتيسير الحركة المرورية بمنطقة كوبري فوكة بعد فتح مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبرى لتيسير الحركة ذهاباً وإياباً في الاتجاهين مطروح والإسكندرية.

إجراءات على طريق مطروح الإسكندرية للحد من الحوادث

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى عمل مطبات صناعية وأسفلتية وعين قط وكذلك لافتات إرشادية، في نزلة مزلقان كوبري فوكة باتجاه مرسى مطروح الإسكندرية، لتجنب وقوع أي حوادث والعمل على الحفاظ على سلامة وأرواح جميع المواطنين، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمرور بتنفيذ إشارات مرورية وعلامات إرشادية من قبل مدخل كوبري فوكة، وذلك من ناحية الإسكندرية ومن ناحية مرسى مطروح بجانب التنسيق مع إدارة مرور مطروح لتركيب طواحين وأقماع وإشارات مضيئة، بالإضافة إلى تواجد أفراد خدمات بالموقع 24 ساعة للتحويلات ومسار الطريق قبل وبعد الكوبري تفادياً لوقوع الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

مشاركة مجتمعية

وأضاف محافظ مطروح أن أهالي منطقة فوكة طريق مطروح قدموا مشاركة مجتمعية مع الأجهزة المعنية في وضع صناديق بلاستيك بدلاً من البلدورات مطلاة بعلامات فسفورية، بجانب كوبري فوكة بجوار المكان الذي يقع بها حوادث مع استمرار التنسيق بين محافظة مطروح مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد.

تطوير طريق مطروح الإسكندرية

وأوضح محافظ مطروح أن أعمال التطوير والتوسعة التي جرى تنفيذها على طريق مطروح- الإسكندرية، عقب تنفيذها أصبح اتجاه الطريق المؤدى إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبرى فوكة بينما الاتجاه المؤدى إلى محافظة الإسكندرية من أسفل الكوبرى يمينا على الجزء الذي تم توسعته ليمر على مزلقان السكة الحديد مباشرة، دون الصعود علي الكوبري.