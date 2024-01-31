«النقل»: توسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي وإنشاء 10 كباري

أعلنت وزارة النقل، أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بطول 220 كيلومترا، وإنشاء 10 كباري علوية «9 كباري سيارات وكوبري للمشاة» بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

أشارت إلى أن هذه الكباري ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

ونوهت إلى أن الكباري يجري تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالمية، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبوحمص

أعلنت أيضا بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبوحمص على خط سكة حديد «القاهرة - الإسكندرية» بطول 1270 مترا وعرض 24 مترا ويتكون من اتجاهين بعرض 3 حارات لكل اتجاه، إضافة إلى 3 تفريعات للربط مع طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، وبلغت تكلفة تنفيذه 350 مليون جنيه.

أكدت الوزارة في تقرير لها، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، نفذت الكوبري لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوحمص وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة.