تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع المونوريل في شارع يوسف عباس بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من محطات مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي والجزئي لعدد من الشوارع المتقاطعة مع شارع يوسف عباس، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمدة 30 يوما، من الساعة 12:05 صباحا، وإجراء بعض التحويلات المرورية كالتالي:

أولا: محطة الاستاد

الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التوني فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران اتجاه العروبة.

الغلق الجزئي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لاستاد القاهرة ونادي الزهور.

ثانيا: محطة الشهيد هشام بركات

الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوي اتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين، وسيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوي اتجاه طريق النصر يسلك يمينا إلى شارع السوق فيسارا خلف مدرسة الشهيد رامي محمد الجنجيهي فيسارا شارع المهندسين العسكريين فيمينا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

الغلق الجزئي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوي بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

ثالثا: محطة جامعة الأزهر

استكمال الغلق الكلي لشارع يوسف عباس في الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوي حتى شارع على أمين في الاتجاهين، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوي فيمينا اتجاه شارع الطيران فيمينا اتجاه شارع علي أمين.

القادم من شارع علي أمين اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوي يسلك يمينا شارع الطيران واستكمال خط السير.

القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع علي أمين يسلك يسارا شارع عبدالعزيز الشناوي فيمينا شارع الطيران.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.