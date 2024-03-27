سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-3-2024 في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-3-2024 استقرارا ملحوظا في البنوك اليوم مع بداية التعاملات، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.72 جنيه للشراء، ونحو 47.86 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات في البنوك، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.72 جنيه للشراء، ونحو 47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 47.75 جنيه للشراء، و 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

لامس سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم نحو 46.54 جنيه للشراء، و 46.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 47.9 جنيه للشراء، و 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعرصرف الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى نحو 47.73 جنيه للشراء، و 47.83 جنيه للبيع.