‎سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 26-3-2024

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك استقرارا، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك المركزي المصري 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 47.83 جنيه للبيع، و47.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر 47.85 جنيه للبيع، و47.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ببنك الإسكندرية 47.83 جنيه للبيع، 47.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

في حين سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.73 جنيه، وللشراء 47.83 جنيه.