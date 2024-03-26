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دراما المتحدة

خالد الجندي يوضح جزاء الزوجة الناكرة لخير زوجها «فيديو»

كتب:

منى صلاح
07:38 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الشيخ خالد الجندي- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصف بعض النساء قال «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ»، وهي السيدة التي تجحد ما فعله زوجها معها من خير بمعنى نكران للخير.

«الجندي»: فيه ناس نكارة للخير

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة قناة «DMC»: «فيه ناس ناكرة للخير، يحبوا الخير آه بس ينكروه، تلاقي الست الراجل طافع الكوته علشان يعمل لها كل اللي هي عاوزاه وتلاقيها تقوله عملت إيه»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ».

تعبيرات القرآن الكريم وإعجازه

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «شديد الخير، شحيح المال يعني بخيل جلده، شوف تعبير القرآن لما يقولك بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، شوف الرد قالك إيه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ساب الحساب علشان تعرفه يوم القيامة، ده تهديد ووعيد من الله، دي نهاية مفتوحة».

واستطرد موضحا: «جاءت كلمة كنود في الآيات للوعيد لمن ينكر الخير، ونحذر المرأة التي تنكر خير زوجها من هذه العاقبة».

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