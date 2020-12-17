وكيل أوقاف القليوبية: الجماعات المتطرفة تحاول تعزيز فكرة الجحود بالوطن

قال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، إن انطلاق مؤسسة الأوقاف لنشر التوعية بجميع المؤسسات التعليمية يأتى من خلال توجيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واهتمامه الشديد ومتابعته المستمرة لهذا الشأن.

جاء ذلك خلال محاضرة تحت عنوان «الوطن والهوية المصرية»، بكلية الآداب بجامعة بنها، شارك بها عدد كبير من أساتذة الكلية على اختلاف الأقسام وحضور عدد من الطلبة بالكلية بمختلف الفرق.

وتطرق وكيل وزارة الأوقاف إلى مرتكزات الجماعات المتطرفة للسيطرة على عقول الشباب ومنها التكفير ثم جاهلية المجتمع حتى الوصول لجحود الوطن والتنمر به والعمل على تخريبه من خلال أيديولوجيات فاسدة لا تمت للانسانية بصلة.

وقدمت عميدة الكلية وطاقم التدريس بالكلية الشكر لمؤسسة الأوقاف على جهودها فى نشر الوعي لدى الشباب وبث قيم الانتماء.

واستقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، في وقت سابق، الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق الحقوق، الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الجامعية التعليمية، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وسلم الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رئيس جامعة بنها إصدارات الأوقاف التنويرية التى تتناول جميع قضايا الشباب والمجتمع تحت عنوان «سلسلة رؤية للفكر المستنير»، وكذا مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن رئيس الجامعة وعمداء الكليات أبدو إعجابهم الشديد بجهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر المستنير ودحض أباطيل وحجج المتطرفين وأدعياء الدين والمرجفين المشككين فى مؤسسات الوطن ورموزه وكذا انبهارهم بجهود الترجمة للغات الاجنبية لتصل هذه العلوم والمعارف والمفاهيم الصحيحة لجميع الدول على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم.