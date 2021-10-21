بريد الوطن .. الجحود وطريق الحق

يحمل فى طياته معانى جمة، منها الكفر والعصيان والاستكبار، وكل معنى فيها له تأثيره السلبى على مريديه الذين اختاروا طريقه ونبذوا طريق الحق.

والجحود له شق آخر أكثر تفصيلاً، فجيمه جحيمٌ لمن سلك دربه ولم يتراجع، وحاؤه حريق يشب بسكن كل من سار على هذا النهج، لا تطفئه بحار العالم، ولا تخمده أتربة الكون، أما واوه فوجع ورِق «عبودية فى ذاته، ذل فى عمومه»، وداله دنو ودنيئة تُهلك صاحبه، وتقتل فيه كل جميل.

كشخصٍ كان جاحداً لكل النعم أى كافراً بها، ناكراً لها، عاقّاً لم يرَ جاحداً للمعروف مثله، وللأسف هناك الكثير فى مجتمعنا نكروا نعم الله عليهم، فأفسدوا فى الأرض بدلاً من أن يعمروها، وكأنهم أحبوا العصيان على القرب والود والامتنان، فآثروا الضغينة والبغضاء على الفضيلة والإيمان، فجحدوا الحق وأنكروه ولم يعترفوا به.

حتى الأرض حينما جحدَت صارت يابسةً لا خير فيها من كثرة الظلم والفساد والخذلان الذى نشره البشر على رأسها فأتعبوها وأثقلوها.

كلٌّ مثقلٌ بما فعل واستقبل... كلٌّ مرهونٌ بما صدر منه وانتشر واستفحل، فليرضَ كلٌّ منا بفعلته ورَدتها، لأن الرد مهما كان فالفعل سبّاق وفضاح.

أسماء عبدالخالق

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