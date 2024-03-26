استشاري تغذية يحذر مرضى السكر أثناء الصيام: هذا الأمر يؤدي إلى الوفاة

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك بعض الحالات المرضية التي تتطلب الإفطار في شهر رمضان، منها مرضى السكر والضغط ومرضى الغدة الدرقية، لافتا إلى أن كل حالة لها علاج معين ويمكن أن تصوم أو لا تصوم، على حسب الحالة.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على شاشة «قناة الناس»: «ممكن يصوم عادي، لكن مريض السكر من النوع الأول خطر الصيام، ومريض السكر لازم يقيس 3 مرات في أول اليوم وفي نصف اليوم وقبل الفطار، في أي لحظة لو لقينا السكر 70 ولو كنت صايم أفطر بسرعة حتى لو باقي دقايق على الفطار، لأنه قد يؤدي إلى الوفاة».

وتابع استشاري التغذية العلاجية: «الحالات المرضية المزمنة لازم تروح للدكتور، قبل الصيام وتابع كمان في نصف الصيام علشان تعرف حالتها محتاجة إيه وهي قادرة على إيه».

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.