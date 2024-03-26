قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر أول من حذرت من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر أول من حذرت من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبقت كل المنظمات الدولية في تحذيرها الواضح والحاسم باحتمال حدوث مجاعة فى غزة، إذ يواجه نصف سكان المنطقة مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتجويع الفلسطينيين وإبادتهم، وعلى المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته التاريخية لإجبار الاحتلال على السماح بوصول المساعدات الإنسانية من مصر وكل دول العالم إلى قطاع غزة.

مصر لن تسمح بتجويع الفلسطينيين

وأضاف رزق في بيان صحفي أن إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية، وتخرق كل الأعراف، وتعتدي على الإنسانية أمام العالم أجمع، إذ يمارس جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة شاملة ضد المدنيين في غزة، ما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة ضد جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ترفض أي تهجير للشعب الفلسطيني، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية، وما يحدث من قوات الاحتلال يمثل تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقة كلها.

وأوضح أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي قدمت كل المساعدات والدعم للفلسطينيين في قضيتهم، موضحًا أن ما يحدث بغزة لا يمكن أن تطلق عليها حرب بل هي إبادة جماعية لشعب كامل، وجيش الاحتلال لا يفرق بين صغير أو كبير أو بين رجل أو امرأة.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية «ثابت»

وأضاف أن الموقف المصري واضح وصريح بخصوص القضية الفلسطينية، وهو رفض التهجير وتصفية القضية، ولا يمكن أن يتغير مهما حدث من تلاعب في الرأي العام من قبل البعض، لكن موقف القاهرة ثابت ومتماسك تمامًا.