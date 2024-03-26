«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بمعاقبة إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة

جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مطالبتها للدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، باتخاذ التدابير الأحادية التي تستوجبها الاتفاقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف استمرار الجريمة ضد سكان قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

ويحتل هذا المطلب قائمة المطالب التي يرفعها وفد المنظمة إلى الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والجارية حاليا في جنيف.

ويضم الوفد كل من رئيس المنظمة علاء شلبي، ونائب رئيس المنظمة عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، والمدير التنفيذي محمد راضي.

جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة

ويواصل الوفد زيارته حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يشارك ويتابع عددا متنوعا من الفعاليات التي تتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم أراضي فلسطين المحتلة، وجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وفي مقدمتها تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967 السيدة فرانشيسكا ألبانيز.

توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي

ويتحدث كل من نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة - على التوالي - في فعاليات جانبية تتناول العدوان الإسرائيلي الجاري وآثاره المدمرة، والاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها البعثة المشتركة بين المنظمة العربية ومركز الميزان لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي الذي يتلقون العلاج في مصر لأهميتها كركن محوري في إعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم.