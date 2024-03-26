المناطق اللوجستية.. ذراع وزارة التموين لجذب استثمارات القطاع الخاص

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضح استثماراتها في بناء المناطق اللوجستية الحديثة، لتطوير البية التحتية وتحسن خدماتها، وذلك في إطار خطة الدولة الطموحة للنهوض بالمستويات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال السنوات الاخيرة.

إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات

وتقوم وزارة التموين، بإنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات مختلفة بحجم استثمارات يقدر بنحو 33.54 مليار جنيه، ويتيح المشروع توفير أكثر من 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مشاركة القطاع الخاص

وفي سياق سعي الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أتاحت وزارة التموين الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق اللوجستية.

المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها وتشغيلها

وترصد «الوطن» خلال هذا التقريرعدد المناطق اللوجستية التي تم الإنتهاء منها وتشغيلها خلال عام 2023 وتكلفة إنشائها، وجاءت كالتالي:

- دخول المنطقة التجارية اللوجستية بالغربية حيز التشغيل وبلغت تكلفت إنشائها 8 مليارات جنيه.

- دخول المنطقة الوجستية بالبحيرة حيز التشغيل بإجمالي تكلفة 2.2 مليار جنيه.

- جارٍ استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات.

- جارٍ العمل بـ5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.