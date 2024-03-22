«فايننشال تايمز»: أمريكا طلبت من أوكرانيا وقف مهاجمة البنية التحتية الروسية

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت أوكرانيا، مع دخول الحرب بين روسيا وكييف عامها الثالث، من استمرار الهجوم على البنية التحتية للطاقة الروسية.

سبب طلب أمريكا وقف الهجوم على البنية التحتية الروسية

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب طلب أمريكا وقف الهجوم على البنية التحتية للطاقة الروسية لأن ذلك قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط العالمية وإثارة الانتقام.

بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها من أجل حماية هذه الأقاليم الأربعة وأجرت استفتاءات شعبية فيها لضمها فيما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الحرب ويعملان على دعم أوكرانيا بالأسلحة وبفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.