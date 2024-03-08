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دراما المتحدة

خبير اقتصادي: الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية بالصعيد

كتب:

منى صلاح
10:01 ص | الجمعة 08 مارس 2024
الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي

الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ صعيد مصر ظل لفترات طويلة يفتقر إلى الخدمات، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وبدأ عهد الجمهورية الجديدة والاهتمام بجزء عزيز من البلاد، وضخ استثمارات وتطوير البنية التحتية.

تأثير بُعد صعيد مصر عن العاصمة وإهماله لسنوات

وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البُعد الجغرافي للصعيد عن العاصمة القاهرة كان عاملاً في ظاهرة غير اقتصادية، وهي الهجرة من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص عمل والتمتع بمقومات الحياة.

جهود تنمية صعيد مصر في الجمهورية الجديدة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية استهدفت خلال الآونة الأخيرة تعزيز تنافسية صعيد مصر وتوفير كافة الخدمات للمواطنين هناك بصورة تساعد على خلق فرص العمل وتقديم خدمات على نفس المستوى المُقدم في المحافظات الكبرى.

وأضاف جاب الله، أن الدولة ضخت استثمارات بحجم 71 مليار جنيه خلال عام لتنمية صعيد مصر عبر مشروعات وتطوير بنية تحتية، وحركة التنمية والعمران التي يشهدها صعيد مصر منذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد ستنعكس على التنمية بشكل عام.

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بقلم منى صلاح