عبد الهادي القصبي: الشعب المصري بطبيعته وفطرته صوفي

أجاب شيخ مشايخ الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي، على سؤال الإعلامية قصواء الخلالي، حول أكثر الأقطاب شعبية في مصر، قائلاً: «القطب سيدي حسن الشاذلي، سيدي أحمد البدوي، سيدي أبراهيم الدسوقي، ابن عطاء الله السكندري، سيدي المرسي أبو العباس».

أقطاب أثروا في الشعب المصري

وأضاف «القصبي» خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن كل هؤلاء أقطاب أثروا في الشعب المصري لأنهم كانوا على علم وفقه، وكانوا يعلمون علم الحقيقة وعلم الشريعة، فكان لهم اتباع وتلاميذ ومريدين داخل وخارج مصر.

الشعب المصري بطبيعته وفطرته صوفي

وتابع شيخ المشايخ الصوفية، أن الشعب المصري بطبيعته وفطرته هو شعب صوفي، موضحا أن التصوف تسامح وحب وعطاء ووصف وذلك الصفات تتسم به المصريين، فالمصري يحب الناس جميعا ويستقبل الضيوف بترحاب، ووجود «آل البيت» في مصر له أثر على نفوس وسلوكيات الشعب المصري.