عبد الهادي القصبي: نرفض كل البدع والتصوف تطبيق للقرآن والسنة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، إنَّ التصوف أحد علوم الكتاب والسنة، فهو تطبيق كامل لكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن البعض يُعرف التصوف بـ«علم التزكية»، مستشهدا بالآية الكريمة: «قد أفلح من زكي».

كل ما يخالف الكتاب والسنة ليس من التصوف

وأضاف «القصبي»، في حواره خلال أولى حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله ليس من التصوف في شيء.

ورد عبد الهادي القصبي على سؤال هل شرب مسلم للخمر يعيب الإسلام كدين؟ «العيب في الشخص الذي ارتكب المخالفة، والإسلام برئ من كل المخالفات وكذلك الأمر من ناحية مسألة التصوف».

رفض كل البدع

وأشار رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلى أنه في حالة قدوم شخص ببدعة هذا أمر مرفوض وهو المسؤول عنها ويُحاسب عليها، مؤكدا رفضه لكل البدع، والسعي إلى تقويمها، مشددا على حرصه على تصحيح مثل هذه الأمور.