انخفاض كبير في أسعار السيارات المستعملة بالمحافظات بعد تراجع الدولار

مع ثبات سعر الدولار لأكثر من أسبوعين بعد تحريره، شهدت أسواق السيارات المستعملة انتعاشًا ملحوظًا تمثل في انخفاض كبير للأسعار مقارنةً بالشهر الماضي، واختفى الأوفر برايس من أسعار السيارات الجديدة، ما أدى إلى زيادة الإقبال على نظيرتها المستعملة.

وتعتبر الأسواق الرسمية المخصصة من قبل دواوين المحافظات، وخاصة بورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، والإسكندرية، وبني سويف، من أرخص أماكن بيع السيارات المستعملة، لما تتضمنه من موديلات مختلفة، بدء من السيارات في السبعينيات وحتى موديل العام الحالي، والتي شهدت إقبالا كبيرا علي مدار الأيام القليلة الماضية بحسب التجار.

أكد محمد الهادي، أحد تجار سوق مدينة الإسماعيلية المخصص من قبل المحافظة، أن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا كبيرًا تجاوز 200 ألف جنيه في بعض السيارات الحديثة من موديل 2015 وحتى موديل 2023.

وجاءت أسعار السيارات في الإسماعيلية، كالتالي:

كيا سيراتو 2010: 490 ألف جنيه بدلا من 620 ألف جنيه

كيا سيراتو 2013: 600 ألف جنيه بدلا من 780 ألف جنيه

كيا سبورتاج 2015: 750 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه

هيونداي توسان 2017: 730 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه

هيونداي MD: سعر 550 ألف جنيه بدلا من 750 ألف جنيه.

هيونداي النترا 2010: 450 ألف جنيه بدلا من 600 ألف جنيه.

أرخص أسعار السيارات المستعملة في المحافظات

ويعد سوق مدينة بورسعيد أحد أشهر أسواق المحافظة في بيع السيارات المستعملة والمخصص من قبل المحافظة، إذ قال محمد خالد، أحد تجار السيارات، إن الأسعار شهدت انخفاضا كبيرا على مدار الأيام الماضية، وخاصة الموديلات من التسعينيات حتى 2010.

وأضاف أن السيارة لانسر بوما 2007 سجلت 300 ألف جنيه، بعد أن وصلت إلى 380 ألف جنيه، وقفزت إلى 400 ألف جنيه، فيما انخفض سعر اللانسر 2002 إلى 250 ألف جنيه.

وأوضح أن انخفاض السيارات في الأسواق جاء بسبب زيادة المعروض من السيارات، ودخول عدد كبير من المواطنين الراغبين في بيع سيارتهم، خاصة مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة، وانعدام الأوفر برايس في معظم السيارات.

القضاء على السوق الموازية سبب انخفاض الأسعار

وقال المهندس خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، إن انخفاض أسعارالدولار في السوق الموازية سبب انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، خاصة مع تزايد التعامل من خلال البنوك.