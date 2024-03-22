انخفاض أسعار السيارات بنسبة 25% في 3 أشهر

قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، إن وضع البنك المركزي سعر عادل للجنيه أمام الدولار خطوة هامة ستلقي بظلالها على أسعار السيارات في غضون 3 أشهر بحد أقصى.

هلالي: السيارات الكهربائية ستنخفض بمقدار 25% عن سعرها الأصلي

وأضاف «هلالي» أن السيارات حتى 1600 سي سي ستنخفض بنسبة حوالي 22% خلال الـ3 أشهر المقبلين، أما السيارات التي تعمل بنظام 2000 سي سي فستنخفض بنسبة تصل لـ14.2%، أما وعن السيارات الكهربائية فمن المنتظر أن تنخفض بنسبة ستصل إلى 25% خلال الـ3 أشهر المقبلين.

وأوضح أن سبب الانخفاض الكبير في السيارات الكهربائية هو وجود قيمة مضافة عليها تصل لـ14% فقط، كما يمكن لأصحابها استيرادها من أي دولة حتى وإن لم يكن بينها وبين مصر اتفاقية، كالصين أو أمريكا أو أي دولة، في حين يقوم الشخص بدفع الـ14% كضريبة عليها.

مستقبل صناعة السيارات

وأكد أن السيارات الكهربائية هي إحدى السيارات الناجحة على مستوى العالم كله، كما تعد هي مستقبل صناعة السيارات بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث زاد الاعتماد عليها من قبل المواطنين في كل أنحاء العالم لما تتميز به من كفاءة وقوة جعلت منها منافسا قويا للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري على مستوى العالم.