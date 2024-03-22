رواج كبير في أسعار السيارات المستعملة.. خبير اقتصادي يكشف

تشهد أسواق السيارات المستعملة، حالة من الرواج الكبير مقارنة بالسيارات الجديدة، وذلك لأن أسعارها مناسبة بشكل كبير لقطاع كبير من المواطنين بخلاف السيارات الجديدة التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، ومن أهم الأسواق التي تشهد رواجًا كبيرًا للسيارات المستعملة في مصر، سوق السيارات في مدينة نصر.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن أسعار السيارات المستعملة في مصر لم تشهد زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بالسيارات الجديدة، وأن هناك تحريكا في سعر السيارات المستعملة خلال الأشهر الماضية مقارنة بما كانت عليه الأسعار في العام الماضي، لكن الأمور اختلفت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

زيادة الإقبال على السيارات المستعملة

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات في مدينة نصر يشهد حالة كبيرة من زيادة الإقبال على الشراء من المواطنين سواء من يقوم بتجديد سيارته إلى موديلات حديثة أو من يقوم للشراء للمرة الأولى.

وتابع أن أسعار السيارات المستعملة يختلف سعرها حسب الموديل، وبالتالي أن السيارات ذات الموديلات الحديثة يكون سعرها أعلى من الموديلات القديمة كما أن حالة السيارة والحفاظ عليها وبيعها والرخصة المرورية سارية يكون له اعتبار كبير في تسويق السيارات المستعملة.

نصائح شراء السيارات المستعملة

- التأكد من رخصة السيارة أن تكون سارية

- اصطحاب فني ويفضل ميكانيكي للكشف على السيارة قبل الشراء

- التأكد من أن السيارة ليس لها تاريخ حوادث كبيرة

- التأكد من سلامة السيارة من السقف