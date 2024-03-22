بتراجع يصل لـ500 ألف جنيه.. هبوط حاد لأسعار السيارات ونصيحة عاجلة من «الشعبة»

سجلت أسعار السيارات في مصر، هبوطاً حاداً، يصل إلى 500 ألف جنيه وفقاً لنوعها والموديل الخاص بها، حيث بدأ عدد من الوكلاء والموزعين في القيام بخفض أسعار السيارات بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وجّه أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بالشعبة العامة للسيارات، خلال مداخلة تلفزيونية، نصيحة عاجلة للمواطنين بالصبر لمدة 3 أشهر حتى تنخفض أسعار السيارات بشكل أكبر.

أسعار سيارات سيتروين الجديدة

- تراجعت أسعار سيارات سيتروين في مصر بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وفقاً لبيان الشركة.

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 اير كروس 2024 أتوماتيك / SHINE نحو 2 مليون و60 ألفاً جنيه، بتراجع يقدر بنحو 500 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 اير كروس 2024 اتوماتيك / FEEL WITH SUNROOF نحو مليون و940 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 450 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 اير كروس 2024 أتوماتيك / FEEL / WITH OUT SUNROOF نحو مليون و865 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 425 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سيتروين سي اليزيه 2024 أتوماتيك / COMFORT نحو 809 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 251 ألف جنيه.

أسعار سانج يونج«KGM» في مصر

- انخفضت أسعار سانج يونج«KGM» في مصر بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه، حيث سجل سعر سانج يونج تيفولى 2024 نحو مليون و375 ألف جنيه بتراجع 25 ألف جنيه، بينما سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك ADVENTURE4 نحو 2 مليون و290 ألف جنيه، بتراجع 300 ألف جنيه، وفقاً لبيان الشركة.

- سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك / COMFORT نحو مليون و750 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 300 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك / ADVANCED نحو مليون و950 ألف جنيه، بتراجع 265 ألف جنيه.

توقعات أسعار السيارات الجديدة في مصر

وتوقع عدد من الخبراء، أن تتراجع أسعار السيارات بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة مع قيام الدولة بفتح الاعتمادات المستندية التي يتم من خلالها توفير العملة الصعبة للاستيراد، ما يوفر كميات أكبر من السيارات ويزيد المعروض في السوق، وبالتالي تتراجع أسعار السيارات.