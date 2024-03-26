الإمام الطيب يوضح الأصل اللغوي لاسم الله «العلي»

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن كلمة العلي من أسماء الله الحسنى، ومعناه مأخوذ من العلو والارتفاع، متابعًا: «العلو قد يكون علوًا حسيًا، وقد يكون علو الأجسام بعضها على بعض أي العلو المادي، وهناك العلو الذي يعلو فيه طابق عن طابق آخر، وهو العلو المكاني، وارتفاع الشأن وهو العظمة وهو ارتفاع لا يقاس بمادة ولا بجسم، وهو ما يسمى بعلو المكانة».

إثبات أهل السنة لعلو الله في المكانة

وأضاف الإمام الطيب، خلال برنامجه «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «الناس»، أن أهل السنة حين يقرأون اسم الله العلي في القرآن يثبتون أنه من ثبت له علو المكانة وليس المكان، ويستحيل عليه وصفه بعلو المكان، مشيرًا إلى أن العقل يتدخل والعقل لا يستطيع أن يتصور أن الله في مكان.

وأكمل: «الإنسان عند معرفته بالله عز وجل عرف أنه ليس محتاجًا لغيره وليس جسمًا مركبًا له أجزاء، ولهذا يرفض العقل أن يضع الله في مكان ما أو يتخيله في مكان، ولهذا تعتبر كلمة العلي علو مكانة لله عز وجل».