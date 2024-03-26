رئيس «الأعلى للطرق الصوفية»: مداخل للتصوف في رمضان والتحلي بمكارم الأخلاق

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، إنَّ مقام التصوف نناقشه خلال شهر رمضان الذي يتسم بروحانياته العليا ليبحث عموم الناس عن روح ومبادئ التصوف وقويم خلقه.

«القصبي» يوضح مداخل التصوف في هذا الشهر الكريم

وأضاف «القصبي»، في حواره خلال أولى حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ هناك مداخل للتصوف في هذا الشهر الكريم وضوابط ومحددات، وكذلك هناك تعريفات عديدة كُتبت عن التصوف.

ضوابط التصوف ومناهجه

وتابع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية: «ضوابط التصوف بحثها العلماء في علومهم، فالبعض قال إنه علم الأخلاق، بمعنى: «من زاد عليك خلقًا زاد عليك تصوفًا»، والتصوف بهذا المفهوم يحقق أحد مقاصد الشريعة والرسالة المحمدية وفقًا للحديث النبوي: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».