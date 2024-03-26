أستاذ تفسير: الله يغفر الذنب عينا وأثرا.. والتعالي على العصاة معصية

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل إذا غفر للعبد لا يبقي للذنب عينا ولا أثرًا.

أبو عاصي: الناس لا تنسى الذنوب

وأضاف أبو عاصي خلال حواره لبرنامج «أبواب القرآن» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «الناس تغفر لك الذنب عينًا لكنها تبقيه أثرًا، ممكن تذكرك به فيما بعد».

واستشهد أستاذ التفسير بقول الله تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين»، مشيرًا إلى أن العبد بعد مغفرة الله يصبح من المتقين، متابعا: «واحد كان بيسرق وبعد 5 سنوات يقول لك هو عامل لنا فيها راجل صالح هو فاكر نفسه إيه مش كان حرامي، الله عز وجل يمحوه تمامًا فلا يغفر الذنب ويزيله عينًا وأثرًا إلا الله».

أبو عاصي: التعالي على العصاة معصية

وأكد أن التعالي على العصاة معصية، مستشهدًا بحديث في صحيح مسلم: «تنازع عبدان، عبد عاصي وعبد طائع، فقال العاصي الذليل اسأل الله أن يغفر لي، وقال الطائع المغرور أنى يغفر الله لك يعني كيف يغفر الله لك وأنت الذي فعلت كذا وكذا وكذا، فأوحى الله إلى جبريل قل من ذا الذي يتألى عليّ في الأرض ألا اغفر لفلان، أشهدكم يا ملائكتي إني غفرت للعبد العاصي وعذبت الطائع المغرور، يعني أنت هنا تعاليت واستكبارك بالطاعة على أهل العصيان فأنت ترتكب معصية أكبر من معصية هؤلاء العصاة"».