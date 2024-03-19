نائب رئيس جامعة الأزهر: عود نفسك في رمضان على عدم تلبية جميع الرغبات

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ الصوم يجعلنا نستطيع الامتناع عن الحرام وأن نتحكم في النفس، لافتا إلى أنه وسط ظروف الغلاء العالمية التي أثرت على كافة الاقتصادات، علينا تعويد أنفسنا في الشهر الفضيل ألا نلبي كافة رغبات هذه النفس.

أنفق من كنز صبر النفس عليك

وأضاف «عبد المالك»، في ندوة مشتركة بين جريدة «الوطن» وقناة «الناس»، حول الأثر الاجتماعي للعبادات في الإسلام: «عليك في شهر العبادة والصوم ألا تنفق على كل الشهوات بل يجب الإنفاق من كنز صبرها عليك وأنذرها إلى زمن اليسر فإن أطاعتك وانتصرت عليها كنت الغني وإن أبت فكل ممنوع بعدها واسع العذر».

سيدنا يوسف كان يكثر الجوع كي لا ينسى جائعا

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر: «لماذا نجعل شهر رمضان شهر طعام وننفق على الأكل والشراب أكثر مما سواه رغم أنه شهر عبادة وصوم؟»، مستطردا: «لا تحرم نفسك من الصبر وتهذيب النفس بفضل الصوم، والشعور بالحرمان طوال نهار رمضان قد يذكر الإنسان بما يقاسيه الفقير المعدم طوال العام؛ ليصير المجتمع كما أراده الله عز وجل، وسيدنا يوسف عليه السلام كان يكثر من الجوع وهو على عرش مصر خوفا من أن يشبع فينسى الجائع».