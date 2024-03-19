نائب رئيس جامعة الأزهر: صوم رمضان فرصة للاجتهاد والتشبه بالملائكة

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ أثر الصوم في تهذيب النفس عظيم للغاية، وجعلها نفس راضية صابرة بما كتبه الله لها، موضحاً: «بفضل طاعة الصوم يرتقي الإنسان من عالم الحيوانية إلى الملائكية لأنه الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتكاثر».

الامتناع عن الشهوات في رمضان يقربنا من «الحالة الملائكية»

وأضاف «عبدالمالك»، في ندوة مشتركة بين جريدة «الوطن» وقناة «الناس»، حول الأثر الاجتماعي للعبادات في الإسلام: «عندما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان فهو يتشبه بالملائكة المقربين الذين هم مكرمون طائعون لله لا يسبقونه بالقول ويسبحون بالليل والنهار لا يفترون ولا يعصون ما أمرهم الله».

اجتهد أن تكون إنسانا ملائكياً

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر: «في شهر رمضان وأنت تصومه عبادة وطاعة لله – عز وجل -، أداءاً للفريضة، اجتهد أن تكون إنسانا ملائكياً، والصوم جُنَّة أي وقاية»، مستشهداً بحديث للنبي محمد: «فإذا كان نهار صوم أحدكم وسابه أحد فليقل: إني صائم».

واستطرد: «الصوم تدريب وتمرين من خلال الامتناع عن الحلال في نهار رمضان، ومن وقف بنفسه ومنع نفسه عما أحل الله – عز وجل – له في نهار رمضان، كان على ما حرم الله عليه بعد رمضان أكثر تحكما، والصوم يعلم النفس القوة وأن تكون في يدك لا تسيطر عليك لأنها كالطفل.. إن تفطمها ينفطم».