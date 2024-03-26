ورثة عبدالحليم حافظ يطالبون بوقف بث إعلان «دقوا الشماسي»

أصدر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية قررا بقبول الطلب المقدم على عريضة من ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بوقف بث ونشر إعلان دقوا الشماسي، وانتداب خبير في الدعوى رقم 46 - أوامر وقتية لسنة 2024.

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي ورثة الفنان عبدالحليم حافظ في بيان صادر عنه أنه قد تقدم بدعوى وكيلا عن محمد محمد علي اسماعيل شبانة وورثة زينب عبدالقادر الشناوى ابنة المرحومة علية على إسماعيل شبانة شقيقة العندليب الاسمر ضد الشركة المنتجة لإعلان دقوا الشماسي للمطالبة بوقف نشر الإعلان الذي تم فيه استخدام اغنية خاصة بأداء عبدالحليم حافظ وهي أغنية «دقوا الشماسي» وعرضها بأسلوب فيه تشويه الأغنية، وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي، ما أثار غضب واستياء الورثة.

وجاء في القرار أنه سيتم ندب خبير صاحب الدور المختص بشئون الملكية الفكرية للاطلاع على الفلاش ميموري المرفق بالأوراق، ثم الانتقال برفقة معاون التنفيذ الي مقر الشركتين المعتروض ضدهما للحصول على نسخة من الإعلان مع بيان عما إذا كان هناك ثمة تعدي على حقوق الملكية الفكرية للطالبين.