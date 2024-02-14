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حفيد عبد الحليم حافظ: «مش عاوز اتظلم بسبب قرابتي لــ العندليب»

كتب:

طارق صقر
06:16 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
المطرب الشاب نور الشناوي

المطرب الشاب نور الشناوي

قال المطرب الشاب نور الشناوي، حفيد الفنان عبدالحليم حافظ والفنان كمال الشناوي، إنه لا يخشى من ارتباط اسمه باسم عبدالحليم حافظ، لكنه يخشى أكثر من المقارنة، موضحا: «مش عايز اتظلم، لأن عبدالحليم تاريخ كبير جدا.. وأنا ولا أي حاجة بالنسبة له.. أنا لسه ببدأ حياتي».

وأضاف «الشناوي» خلال ضيافته مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي، ورضوى حسن، ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر قناة «دي ام سي» أنه لا يريد أن يقارن الناس عامةً بين جيل العندليب والجيل الحالي، حيث إن الفن في زمن عبدالحليم حافظ كان مختلفا تماما عن الفن حاليا.

وتابع: «أنا بحب التمثيل لكن بحب الغنا أكتر لأن من صغري اتعلمت المزيكا.. وابن عمي هو عمر الشناوي وهو ممثل لكني اتجهت لطريق الغنا».

وأكد أن العندليب كان مجتهدا اجتهادا غير طبيعي، لذلك ما زال فنه مسموعا حتى الآن وحتى الأجيال القادمة، وكان كريما جدا مع أسرته ومن حوله، وأن عبدالحليم حافظ كان فنانا مصريا وبسيطا بطبيعته.

يُذكر أن عبدالحليم حافظ لم ينجب، ونور الشناوي هو ابن «زينب» ابنة شقيقة عبدالحليم حافظ.

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