انقطاع المياه في 7 قرى بالإسماعيلية لإصلاح كسر ماسورة رئيسية

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، انقطاع مياه الشرب عن 7 قرى بنطاق المحافظة، بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية، ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه من جديد.

أماكن انقطاع المياه في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، فإن أماكن انقطاع المياه في الاسماعيلية تتضمن عزبة العنتبلية وعزبة الهنادى وعزبة الصفيح وعزبة أبو خروع وعزبة أبو راجح وعزبة فرغل وعزبة الوراورة.

واضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء أن انقطاع المياه نتيجة كسر خطى مياه 6 بوصة و8 بوصة بطريق العنتبلية.

انتقال فرق الطوارئ

ودفعت الشبكة الوطنية للطوارئ، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالفرق الفنية، لبدء العمل علب اصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخري إلي المواطنين في الاماكن المحرومة.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير مياه الشرب للمواطنين، عبر السيارات المحملة بمياه الشرب النظيفة لحين عودة ضخ المياه بشكل كامل مرة أخرى.