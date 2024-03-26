موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، أوضحته الهيئة العامة للمساحة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، واستعداد المساجد للأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك وتجهيز مساجد التهجد والاعتكاف في غالبية المحافظات.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، يحين الساعة السادسة و6 دقائق، فيما أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، تجهيز إمام لكل مسجد وتجهيز بديل له في المساجد الكبرى بالأحياء والمراكز والمدن.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

ويحين موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الساعة السادسة و6 دقائق بعد انطلاق مدفع الافطار.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن المواطنين في محافظة الاسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، يفطرون الساعة السادسة و6 دقائق مساءً مع انطلاق أذان المغرب.

وتجري مديرية أوقاف الإسماعيلية خلال الفترة الحالية، استعدادات الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لإعلان أسماء المساجد الكبرى التي ستشهد اعتكاف المصلين خلال الشهر المبارك.