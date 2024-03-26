مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حددها قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وسط اهتمام غير مسبوق من الأهالي لمعرفتها، مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا.

وكثفت محافظة الإسماعيلية، من رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، استعدادا للعشر الأواخر، بينما يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وتبدأ بأذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و19 دقيقة، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و59 دقيقة ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و59 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، ليحين في تمام الساعة الحادية عشر و56 دقيقة.

موعد أذان العصر في الاسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 ليحين في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية يحين اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، ويحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و26 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وحسب هيئة المساحة المصرية، يبلغ عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 نحو 14 ساعة و7 دقائق.