رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس حزب الوفد ينعى ياسين تاج الدين

كتب:

محمد أباظة
08:30 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
ياسين تاج الدين

ياسين تاج الدين

نعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، القطب الوفدي الكبير ياسين تاج الدين الذي وافته المنية اليوم.

وقال رئيس الوفد، في بيان النعي، إن الراحل كان مثالا للوطنية والوفدية الخالصة ومحامي مرموق.. وسياسي كبير عرفناه في الوفد رمزا للشرف والأمانة والاستقامة.

وأضاف: بالنيابة عن نفسي وأسرتي وجموع الوفديين، أتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحل الكريم ولجميع أبناء قبيلة الأشراف في قنا في الفقيد.

معلومات عن ياسين تاج الدين 

وشغل ياسين تاج الدين ياسين في وقت سابق منصب نائب رئيس حزب الوفد، وهو محام دولي، وينتمي إلى عائلة الأشراف بمحافظة قنا، منبع جميع الأشراف في مصر، وتعد عائلة ذات ثقل سياسي.

اقرأ المزيد:

حزب الوفد يرحب بوقف إطلاق النار في غزة

رئيس حزب الوفد: قرارات البنك المركزي مفيدة للاستثمارات الأجنبية

رئيس حزب الوفد يشيد بمشروع رأس الحكمة: بداية انفراجة للأزمة الاقتصادية

حزب الوفد يدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.