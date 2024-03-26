رئيس حزب الوفد ينعى ياسين تاج الدين

نعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، القطب الوفدي الكبير ياسين تاج الدين الذي وافته المنية اليوم.

وقال رئيس الوفد، في بيان النعي، إن الراحل كان مثالا للوطنية والوفدية الخالصة ومحامي مرموق.. وسياسي كبير عرفناه في الوفد رمزا للشرف والأمانة والاستقامة.

وأضاف: بالنيابة عن نفسي وأسرتي وجموع الوفديين، أتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحل الكريم ولجميع أبناء قبيلة الأشراف في قنا في الفقيد.

معلومات عن ياسين تاج الدين

وشغل ياسين تاج الدين ياسين في وقت سابق منصب نائب رئيس حزب الوفد، وهو محام دولي، وينتمي إلى عائلة الأشراف بمحافظة قنا، منبع جميع الأشراف في مصر، وتعد عائلة ذات ثقل سياسي.