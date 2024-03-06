رئيس حزب الوفد: قرارات البنك المركزي مفيدة للاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنّ قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جيدة ويُرحب بها في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ«الوطن»: «أؤكد ترحيبي بالقرار لأنه مفيد للاستثمار الأجنبي، وأتمنى أن يكون مشروع تطوير رأس الحكمة بداية الانفراجة الحقيقية للاقتصاد المصري»

قرارات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بمجلس الشيوخ، أنّ قرارات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري، فضلا عن أنّه لم يكن لمتخذي القرار اتخاذ مثل هذه الخطوة إلا بوجود مبلغ نقدي كبير داخل البنك المركزي من العملة الأجنبية.