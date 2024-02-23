رئيس حزب الوفد يشيد بمشروع رأس الحكمة: بداية انفراجة للأزمة الاقتصادية

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بتوقيع مجلس الوزراء عقود الشراكة الاستثمارية مع كيانات اقتصادية إماراتية كبرى في مشروع رأس الحكمة.

إشادة بمشروع رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار

وأكد رئيس الوفد في بيان، ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين بالإضافة إلي تحول الوديعة الإماراتية البالغة 11 مليار دولار من دين إلى استثمارات في المشروع مع احتفاظ الدولة المصرية بـ35%من أرباح المشروع، يحمل تفاصيل تؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق أقصى استفادة من المشروع من ناحية التنمية والعائد.

وتمنى عبدالسند يمامة أن تصل ثمار هذا المشروع الكبير إلى المواطن المصري في صورة انخفاض لسعر الدولار والأسعار التي عانى منهما المواطن، مؤكدا تفاؤله بأن هذا المشروع سيكون بداية الانفراجة للأزمة الاقتصادية الحالية.