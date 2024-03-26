مسلسل جودر الحلقة الأولى.. ما سر ولادة جودر في حكاية شهرزاد؟

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جودر حول ياسر جلال في دور شهريار الذي يتزوج الفتيات ويقتلهم قبل طلوع أول فجر لهم بسبب الخيانة التي تعرّض لها من قبل، وعندما طلب من الوزير الخاص به إيجاد عروس له من بناته، وعندما تزوّجت منه شهرزاد بدأت أن تقص له حكاية جودر ابن عمر المصري في مسلسل جودر الحلقة الأولى.

مسلسل جودر الحلقة الأولى.. ولادة جودر ابن عمر المصري في حكاية شهرزاد

بدأت ياسمين رئيس في دور شهرزاد تقص لياسر جلال في دور شهريار حكاية جودر ابن عمر المصري في مسلسل جودر، إذ بدأت الحكاية بظهور أيتن عامر في دور والدة جودر وهي تحاول تنظيف المنزل في أثناء حملها في الشهر الأخير، وفي أثناء قيامها بذلك شعرت بالطلق لتكتشف أنّها الولادة، ليذهب ابنها ويخبر والده محمود البزاوي في دور عمر المصري أنّ أمه أنجبت طفلًا رضيعًا، ثم يذهب لها ويحمله ويطلق عليه اسم جودر.

وفي مشهد أسطوري آخر، نجد مجموعة من الأشخاص ذو خلقة غريبة الأطوار يحملون طفل صغير ويصعدون سلالم في مسلسل جودر، ثم يقدمونه لسيدة تظهر وكأنها ذو منصب عالي والتي تمثل دورها الفنانة نور، وهي تحمل سكين وعلى وشك ان تذبح ذلك الطفل، ليأتي لها أحد الأشخاص ويخبرها أن جودر ابن عمر المصري قد ولد، ثم تفرح ويفرح الآخرون لهذا الخبر، ثم تتوقف عن ذبح الطفل الرضيع.