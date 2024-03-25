ناقد فني: دراما «المتحدة» في رمضان وفرت مساحة كبيرة للمبدعين

قال الناقد الفني، خالد محمود، إن الشركة المتحدة وفرت مساحة كبيرة للمبدعين في للدراما المصرية القوية بمختلف أنواعها، وأتاحت فرصًا لكثير من المخرجين في الفئات العمرية من مختلف الأجيال.

الإيقاع الدرامي الذي احداثته شركة المتحدة

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الإيقاع الدرامي وظهور نجوم كثيرة بتنوعات مختلفة في شخصياتهم، يدل على أن النجوم أصبحوا يقتحمون أدوارًا جديدة غير مألوفة على المشاهدين، ما يؤدي إلى تنوع كبير.

مسلسل الحشاشين قيمة فنية كبيرة

وتابع الناقد الفني، أن هذا الإيقاع ظهر بشكل كبير في مسلسل الحشاشين والذي أظهر تأثير مصر والعالم العربي بالفنان كريم عبد العزيز، فهو يمثل قيمة فنية، ومبهر جداً ويخترق قضية شائكة.

وأوضح أن مشاركة الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين تمثل قيمة درامية، ونضج فني، لافتا إلى أن المتحدة إعادت اكتشاف مناطق أخرى للنجوم في الدراما والظهور بقوة.