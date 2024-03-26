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دراما المتحدة

شيخ العرافين لـ نزار الفارس: «مامتك قالت لك متشتغلش في الإعلام»

كتب:

حسن سمير
09:24 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
نزار الفارس

نزار الفارس

واجه شيخُ العرافين الإعلاميَ العراقي نزار الفارس، قائلا: «جاي مصر ليه، مش أمك قالت لك متشتغلش في الإعلام، هي خايفة عليك».

قال نزار الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «أنا وحيد للوالدة الله يطول عمرها، هي تحبني أظل في العراق ولا تحب أن أسافر كل يوم في بلد، وهذا حقها كأم».

نزار الفارس يضع ماجد المهندس

وتابع الإعلامي العراقي: «الله يطول بعمرها، أنا أحب والدتي وبار بها»، فرد عليه شيخ العرافين: «لهذا وضعت صورة المطرب ماجد المهندس كخلفية لهاتفك بدلا من والدتك».

وواصل شيخ العرافين: «ماجد المهندس مرضيش يعمل معاك حوار»، لكن نزار الفارس، قال: "بالعكس، أنا أحبه، ولم أطلب منه إجراء حوار، وأتمنى أن أجري معه حوارا، أما أمي فهي في القلب ودائما أراها في البيت».

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