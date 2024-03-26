البابا تواضروس ينعى شيخ كهنة طما «القمص أفرايم»

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شيخ كهنة طما القمص أفرايم القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ، بطما، وشيخ كهنة إيبارشية طما، الذي توفي اليوم، عن عمر يناهز 94 عاما.

وقالت الكنيسة في بيان لها: «رقد في الرب اليوم، شيخًا وشبعان أيامًا (تك ٢٥: ٨)، الأب الفاضل القمص أفرايم القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ، بطما، وشيخ كهنة إيبارشية طما، محافظة سوهاج، عن عمر قارب 94 سنة وخدمة كهنوتية لحوالي 64 سنة».

معلومات عن شيخ كهنة طما

ولد الأب المتنيح يوم 14 أبريل من عام 1932 وسيم كاهنًا في 27 سبتمبر من عام 1960 بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، ونال رتبة القمصية في عام 1988 بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف طما.

وستقام صلوات القداس الإلهي بكنيسته، غدًا الأربعاء الساعة الثامنة صباحًا تليه صلوات التجنيز الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأضاف بيان الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الشيخ المبارك القمص أفرايم القمص ميخائيل، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.