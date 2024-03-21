الكنيسة الأرثوذكسية تستضيف اليوم السادس لأسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

استضافت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، اليوم السادس من أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، الذي يقام هذا العام تحت شعار «تُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ... وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ». (‭‮لُوقَا ‭10‬:‭27‬)، في مقر البطريركية السريانية الأرثوذكسية في كنيسة السيدة العذراء مريم- غمرة، وأقيم اليوم تحت عنوان «محبتنا تفرح قلب الله».

حضر اللقاء عددًا من الشخصيات الكنسية، منهم مار أفرام إيلي وردة، مطران الكنيسة السريانية الكاثوليكية في مصر والسودان، والأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي، رئيس دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس، والأب يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وتخلل الصلاة فقرة من التراتيل والأغاني الروحية، التي قدمها كورال السيدة العذراء مريم السرياني الأرثوذكسي، بقيادة الشماسة نورا ملوح، وعدد من القراءات الكتابية والنصوص، كما قرأ المطران إنجيل السامري الصالح وألقى كلمة بهذا الصدد، ثم ختم اليوم بالبركة الختامية والصور التذكارية في العرض الكشفي.