رئيس أساقفة الإسكندرية: مؤتمر «GAFCON» يعزز خدمات الكنيسة

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في مؤتمر رؤساء أساقفة جافكون «GAFCON»، في كيجالي بدولة رواندا.

بدأ المؤتمر بصلوات القداس الإلهي، تلتها خلوة روحية لمدة يومين، ثم مناقشات حول القضايا اللاهوتية والإدارية التي تواجه الكنيسة الأسقفية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتواصل والتشارك بين رؤساء الأساقفة من عدة أقاليم بالكنيسة الأسقفية من مختلف أنحاء العالم.

أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بمشاركته في المؤتمر، مؤكدًا أن مثل تلك المناسبات تعضد جسد الكنيسة وخدمتها الروحية.

اُختتم المؤتمر برسامة القس ياسر أندرو ايريك، ليصبح مساعد المطران لوران ماباندا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بإقليم رواندا للكنيسة الأسقفية.