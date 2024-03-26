صندوق تحيا مصر ينظم حفل إفطار جماعي لعمال النظافة والتجميل في الشرقية

نظم صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع المؤسسة الدولية لريادة الأعمال، حفل إفطار جماعي لعمال النظافة والتجميل بالشرقية، وذلك بساحة ناصر بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

حفل إفطار جماعي لعمال النظافة والتجميل

حضر حفل الإفطار الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد مرسي المسؤول بإدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأسر الأولى بالرعاية

أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأسر الأولى بالرعاية، والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل، لافتاً الي أن الحملات الخيرية تساهم في تخفيف العبء عن الأسر الاولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وهنأ محافظ الشرقية - خلال الحفل - الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك مؤكداً تقديره لكافة عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، قائلا إن عملهم يساهم في إظهار الوجه الجمالي والحضاري للمدن والتي تشهد شوارعها تنفيذ خطه تطوير وتجميل لتليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام زائريها.