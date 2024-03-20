جامعة طنطا تنظم حفل إفطار للعمالة المؤقتة وأسرهم

نظمت جامعة طنطا، حفل إفطار جماعي للعمالة المؤقتة بمختلف كليات ومعاهد الجامعة وأسرهم، وذلك في إطار الحفل السنوي الذي تنظمه الجامعة خلال شهر رمضان المبارك لتناول قيادات الجامعة مع العمال وأسرهم.

ألف عامل مؤقت وأسرهم يشاركون في إفطار جماعي

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن حفل الإفطار الجماعي هذا العام، حضره نحو ألف من العاملين بالخدمات المعاونة والعمالة المؤقتة، وذلك بدعوة شخصية منه، ودون تحمل الجامعة لأي نفقات.

وأشار «زكي»، خلال كلمته حرصه على تنظيم حفل الإفطار السنوي، لإرساء دعائم المحبة والمودة بين العاملين بالجامعة، مشيداً بجهودهم طوال الفترة السابقة في إنجاز الأعمال، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير الجامعة.

حضور قيادات الجامعة

وحضر حفل الإفطار الجماعي، عدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، وحرص رئيس الجامعة أثناء الإفطار على تبادل الحوار مع العاملين بالجامعة وأسرهم، والاستمتاع إلى آرائهم حول أعمال التطوير بالجامعة، مقدما لهم الشكر على ما بذلوه من من جهد خلال الفترة الماضية وما حققته الجامعة من إنجازات هم شركاء فيه.