رئيس «دمياط الجديدة» يُشارك في حفل إفطار جماعي لذوي الهمم

شارك الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، في حفل الإفطار الجماعي لذوي الهمم وأسرهم بنادي المهندسين في دمياط الجديدة، بحضور المهندس عوض محمد عوض، نقيب المهندسين بدمياط، والكابتن صبري البرعي، رئيس مجلس إدارة جمعية الرياضيين لرعاية متحدي الإعاقة، ووفد من العاملين بجهاز المدينة، وأعضاء نقابة المهندسين، وممثلي المجتمع المدني.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنّ ذلك يأتي في إطار الحرص على إدخال البهجة على قلوب ذوي الهمم وأسرهم، وتجسيدا لروح الأسرة المصرية، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم ذوي الهمم وأسرهم في جو تملؤه السعادة والألفة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله، حرص الجهاز على توفير الدعم الكامل لمطالب واحتياجات الأبطال ذوي الهمم، موجّها الشكر لذويهم وأسرهم على رعايتهم الخاصة لهذه النماذج، وجهات المجتمع المدني المساهمة فى حفل الإفطار، ولمسؤولي الجهاز على استمرار توفير مزيد من الرعاية والدعم لذوي الهمم في ظل توجيهات ودعم الدولة المصرية لهؤلاء الأبطال وأسرهم.