مسلسل جودر الحلقة الأولى.. مفتاح الوصول لكنز الشمندردر

دارت أحداث مسلسل جودر الحلقة الأولى حول ولادة الطفل جودر ابن عمر المصري في حكاية «ياسمين رئيس» في دور شهرزاد، التي كانت تقصها على ياسر جلال في دور شهريار، الملك الذي كان يتزوج الفتيات ويقتلهم عند بزوغ الفجر، لتبرز الأحداث بعد ذلك أن جودر هو مفتاح الوصول لكنز الشمندر.

مسلسل جودر الحلقة الأولى وكنز الشمندر

وأثناء احتفالات أسرة جودر المكونة من محمود البزاوي في دور عمر المصري والد جودر وآيتن عامر في دور والدته بالسبوع الخاص بطفلهم الرضيع في مسلسل جودر الحلقة الأولى كان هناك قبيلة تسعى للحصول على كنز الحكيم شمندر الذي يتيح الفرصة لمالك هذا الكنز أن يتحكم في العالم، ونظرا لكون جودر هو مفتاح الوصول للكنز مثل ما حدد الحكيم شمندر وحكيم علم العلوم باختيار اسم الشخص الذي يمكنه الوصول للكنز وحمايته، علمت تلك القبيلة بولادة جودر.

أبطال مسلسل جودر هم ياسر جلال في دور شهريار وياسمين رئيس في دور شهرزاد ومحمود البزاوي في دور عمر المصري وآيتن عامر في دور والدة جودر ونور في دور السيدة التي ترغب في الوصول لكنز الشمندر.